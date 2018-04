Sabesp vai indenizar afetados por rompimento de tubulação no centro

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai indenizar todas as pessoas que tiveram prejuízos causados pelo alagamento provocado pelo rompimento de uma tubulação de água na madrugada desta terça-feira, 31, na Rua São Caetano, no centro de São Paulo.

Segundo a Sabesp, cerca de 15 mil moradores dos bairros Pari e Bom Retiro ficaram sem abastecimento de água por conta do rompimento da tubulação e em nota "pede desculpas pelos transtornos causados". A estatal pede que os moradores da região economizem água, já que não há previsão para o restabelecimento do fornecimento.

Equipes trabalham no local desde a madrugada, fazendo o escoamento da água por bombas, já que as bocas de lobo estavam obstruídas. Com a drenagem da água, a companhia já iniciou o reparo, que deve estar concluído até o fim do dia. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio na região e pede que o motorista evite a rua.