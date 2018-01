Sabesp terá que prestar contas sobre ações em bairros alagados

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

A Justiça de São Paulo atendeu o pedido da Defensoria Pública para que a Sabesp informe, no prazo de três dias, as providências adotadas nos bairros da zona leste da cidade. A região sobre com alagamentos desde o dia 8 de dezembro de 2009.

Segundo decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública, concedida na última sexta, 15, a Sabesp deverá prestar informações e entregar documentos sobre drenagem da água e sobre o sistema de esgotamento sanitário no Jardim Romano, Chácara Três Meninas, Vila das Flores, Jardim São Martinho, Vila Aimoré e Vila Itaim.

A Sabesp será multada caso não entregue as informações em três dias à Defensoria. O ofício foi assinado pelo Defensor Público Bruno Miragaia.