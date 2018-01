Sabesp tem perda de 18% na rede de distribuição

Em 2006, esse índice de perda era de 32%. A diferença obtida corresponde à economia de 52,5 bilhões de litros de água por ano, o suficiente para abastecer 520 mil habitantes (quase a população de Ribeirão Preto ou Sorocaba, ambas no interior paulista) e significa um ganho de R$ 335 milhões. Recursos que eram gastos com produtos químicos, energia elétrica e todos os insumos para tratamento da água e faturamento com as fraudes identificadas.

A região metropolitana de São Paulo é uma das mais carentes de disponibilidade hídrica do Brasil, com 201 mil litros por habitante ao ano. O volume per capita é equivalente às regiões secas do Nordeste. / E.R.