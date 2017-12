Sabesp socorrerá escolas e postos de saúde sem água, diz Haddad

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai fornecer caminhões-pipa para escolas municipais e postos de saúde que estejam sofrendo com problemas de abastecimento na cidade de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira, 16, o prefeito Fernando Haddad afirmou que a presidente da companhia, Dilma Pena, o telefonou para perguntar sobre falta de água em equipamentos públicos e se colocou à disposição da Prefeitura para prestar socorro nos casos necessários.

De acordo com levantamento da Prefeitura, 34 escolas e 15 unidades de Saúde relatam problemas de desabastecimento. Por causa da falta de água, a administração municipal precisou recorrer à contratação de caminhões-pipa, mas, segundo o prefeito, a partir de agora a Sabesp estaria “à disposição, com seus equipamentos”. “E eu me coloquei à disposição dela (Dilma Pena) para tudo que precisar”, afirmou Haddad.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em entrevista à Rádio Estadão, Dilma Pena afirmou que não há risco de aulas serem suspensas por causa da falta de água. “A Sabesp está preparada para, em uma eventualidade, resolver o problema”, afirmou. A companhia também solicitou à Prefeitura o endereço dos pontos com problemas de abastecimento.

Sobre a possibilidade de aplicar multas em quem desperdiçar água, Fernando Haddad afirmou que nenhuma solicitação formal para mudança de procedimento foi solicitada pela companhia. “O plano de contingência tem que ser da Sabesp, que sabe das necessidades de abastecimento da cidade e de economia, do quanto do planejamento feito está dando certo e quais são as medidas adicionais que são pedidas para os cidadãos”, disse.