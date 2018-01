Sabesp registra alta em quatro reservatórios

SÃO PAULO - Nas últimas 24 horas, quatro sistemas de abastecimento de São Paulo apresentaram alta, segundo o relatório diário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) publicado nesta sexta-feira, 19. Dos mananciais - Alto Tietê e Rio Claro, tiveram diminuição de volume.

O Cantareira, responsável pelo abastecimento de 5,2 milhões de pessoas na capital e na Grande São Paulo, opera com 18% de sua capacidade, com um aumento de 0,2 ponto porcentual em relação ao último balanço. Mas o dado da Sabesp mostra o manancial com acréscimo de volume morto, água que fica abaixo das comportas e precisa ser bombeada. Sem considerar a chamada “reserva técnica”, o Sistema Cantareira está negativo em -11,3%, de acordo com a companhia.

Outros mananciais. O Alto Tietê perdeu 0,1 ponto porcentual e está em 15% de sua capacidade. Também perdeu volume o Rio Claro, que opera com 56,4%. Já os outros mananciais - Guarapiranga (87,6%), Alto Cotia (73%), Rio Grande (95,5%) e Rio Claro (56,4%) registraram alta.