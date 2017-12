Sabesp reduz fornecimento a cidades e Guarulhos corre risco de ficar sem água

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciará nesta quinta-feira, 13, que as cidades permissionárias do Sistema Cantareira – aquelas que compram água da empresa no atacado – receberão a partir desta quinta-feira menos água e terão que encontrar saídas próprias para evitar o racionamento.

O governo alega que a medida é necessária para repassar aos "clientes" da Sabesp a exigência da Agência Nacional de Águas (ANA), que determinou desde segunda-feira a redução em 15,5% da captação de água máxima nas represas do Cantareira: de 33 mil litros por segundo para 27,9 mil.

PT versus PSDB. A Sabesp é a responsável direta pelo fornecimento de água em 364 dos 645 municípios paulistas. Nos demais, o fornecimento é feito pela prefeitura, que pode comprar água no atacado da empresa ou recolher em represas da região. A medida afetará diretamente duas cidades da Grande São Paulo que recebem água do Sistema Cantareira: Guarulhos e São Caetano. A primeira, que já vem sendo obrigada a fazer rodízio em seis bairros da cidade (com 210 mil pessoas afetadas), alega que já recebe menos água do que o determinado pelo contrato.

Dos 300 litros por segundo contratados, estariam entrando apenas 200 litros por segundo na segunda maior cidade do Estado. O governo, por sua vez, nega que esteja enviando menos água e culpa a prefeitura da cidade, que é administrada pelo PT, por não conseguir reduzir o consumo.

Enquanto São Caetano reduziu a demanda em 18% – 100 litros por segundo a menos, e evitou até agora um racionamento, Guarulhos não teria conseguido diminuir o consumo. Em nota, a prefeitura afirmou que Guarulhos "sofre historicamente pela vazão reduzida do volume de água enviado pela Sabesp".

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos afirma, ainda, que faz ampla campanha de divulgação nos meios de comunicação e sugere medidas de economia. O conjunto de ações inclui, segundo o órgão, carro de som, cartazes, telemarketing e informes publicitários em emissoras de rádio e jornais impressos. "Ao mesmo tempo, será concedido desconto na conta para quem reduzir o consumo – 30% nas contas de quem reduzir o consumo em 20%, em comparação à média mensal no período compreendido entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014, e 10% para quem reduzir o consumo em 10%", diz a nota. Sistema semelhante foi adotado na Grande São Paulo pela Sabesp, para beneficiários do Sistema Cantareira.

Queda de braço. A Sabesp informa que o abastecimento está normal nas 364 cidades operadas pela companhia, mas não é possível responder pelas demais, uma vez que caberia a elas explicar como funciona o sistema de distribuição de água local. A cidade de Diadema, por exemplo, que também teve fazer rodízio de água, compra água no atacado da Sabesp. Mas, segundo a companhia, esse volume é fornecido pelo Sistema Rio Grande (Billings), que está com 98% de sua capacidade.

A Sabesp, por sua vez, informa que nunca deixou de entregar o volume de água contratado pelo município de Guarulhos. A empresa reitera a solicitação já apresentada em reunião com as prefeituras e serviços municipais que recebem água por atacado da empresa (São Caetano do Sul, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Diadema e Santo André, entre outras) de intensificar campanhas de economia e de uso racional da água para assegurar o pleno abastecimento da população.

O Estado procurou as administrações de Diadema e Mauá, para comentar o assunto, mas não obteve resposta.