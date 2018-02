Sabesp realiza serviços e deixa sem água bairros da Grande São Paulo e do litoral

SÃO PAULO - A Sabesp realiza nesta terça-feira, 5, serviços de lavagem do reservatório de água tratada em Suzano, na Grande São Paulo, e serviços de manutenção preventiva em dez bairros de Caraguatatuba, no litoral Norte do Estado.

Em Suzano, os trabalhos serão feitos no reservatório localizado na Avenida Luiz Bianconi, esquina com a Rua Francisco Glicério. Para isso, o fornecimento de água ficará interrompido das 8 horas às 18 horas. O abastecimento será totalmente normalizado até as 23 horas de hoje.

Os bairros afetados pela interrupção no abastecimento são: Casa Branca, Centro, Cid. Boa Vista, Cid. Edison, Cj. Res. Irai, Jd. Adelina,Jd. Anzai, Jd. Belém, Jd. Cacique, Jd. Carlos Cooper, Jd.Carmem, Jd. Colorado, Jd. Da Benta, Jd. Imperador, Jd. Lazareschi, Jd. Leymar, Jd. Lincoln, Jd. Luela, Jd. Marcato, Jd. Monte Sion, Jd. Natal, Jd. Nazareth, Jd. Nena, Jd. Novo Clorado, Jd. Realce, Jd. Renata, Jd. Revista, Jd. São Bento, Jd. São Francisco, Jd. São Jorge, Jd. Sol Nascente, Jd. Santa Helena, Jd. Santa Lucia, Jd. Santo Antonio, Jd. Suzano, Jd. Suzanópolis, Jd. Vitória, Pq. Santa Rosa, Pq. Suzano, SESC, V. Adelina, V. Amorim, V. Bela Vista, V. Maria de Maggi, V. Mazza, V. Nova Amorim, V. Nova Figueira, V. Paiva, V. Paulínia, Jd. Caxangá, Jd. Gardênia Azul, Chac. Ceres, Tabamarajoara, Jd. Ana Rosa, Jd. Varan, Jd. Fernandes, Jd. Margareth, Jd. Maite, Jd. Itamaracá, Jd. Amazonas, Jd. Palmeiras, Jd. Restinga, Jd. Altos de Suzano, Jd. Santa Inês, V. Nova Urupês, Chac. Faggion, Cid. Cruzeiro do Sul, Jd. Rivera, Jd. Das Flores, Jd. Leblon, Pq. Umuarama, Jd. Nova América, Chac. Reunidas Guaió, Jd. São Bernardino, Suzanópolis, Jd. Chac. Mea, Jd. Graziela, Jd. Ikeda, Jd. Do Bosque, Jd. Planalto, Pq. Palmeiras, Jd. Santa Rita de Cássia, Jd. Santa Maria, V. Fátima, V. Julia, V. Ipelandia, Jd. Alto da Boa Vista, Jd. Novo Horizonte, Chac. Nossa Sra. Aparecida, Recanto das Palmas, Chac. Chinês, Pq. Do Heroísmo, Jd. Brasil, Cj. Res. Suzano, Chac. Virginia e Chac. São Judas Tadeu.

Em Caraguatatuba, os bairros ficarão sem água das 7 às 17 horas. A paralisação é necessária para realizar melhorias e ampliação no Sistema de Produção da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guaxinduba, localizada na Estrada do Cantagalo.

Ao todo, serão afetadas 12.580 ligações atingindo mais de 40 mil pessoas dos bairros Canta Galo, Cidade Jardim, Jardim Terralão, Jardim Casa Branca, Olaria, Martim de Sá, Prainha, Sumaré, Ipiranga e Benfica. A normalização se dará de forma gradativa após às 17h.

A Sabesp recomenda a utilização racional da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.