Sabesp prorroga concessão de bônus por economia de água

SÃO PAULO - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) decidiu prorrogar para 2016 a meta de economia de água para a população e a multa para quem gastar mais do que antes da crise. No próximo ano, no entanto, será mais difícil obter o desconto, já que a redução no consumo deverá ser maior.

O pedido foi aprovado na última quarta-feira pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).

Segundo o presidente da empresa, Jerson Kelman, trata-se de uma "atualização" do consumo de referência usado para calcular o desconto e o objetivo é "dar um estímulo extra" para quem ainda pode economizar mais água. Na prática, contudo, a tendência é de que menos clientes recebam os descontos na conta e que a Sabesp aumente seu faturamento no ano que vem.

Na prática, a Sabesp vai reduzir em 22% o valor de referência para o cálculo do bônus, esse índice equivale ao porcentual de redução do consumo médio pela população da Grande São Paulo nos últimos 12 meses em relação à média de consumo antes da crise. Desde o lançamento do bônus, em fevereiro de 2014, o valor de referência era a média registrada entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2014.

Por exemplo, quem tinha um gasto médio antes da crise de 20 m³ (mil litros) por mês precisava consumir menos de 16 mil litros (redução de 20%) para obter desconto de 30% na conta. Agora, pela regra proposta, o valor de referência desse cliente será de 15,6 mil litros. Ou seja, para conseguir o mesmo desconto (30%) ele terá de consumir menos de 12,5 mil litros.

"Essa é uma metodologia que vai priveligiar aqueles que economziaram bastante em relação aqueles que não economizaram muito", disse na quarta-feira, 23, o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga. "Para obter o bônus, agora [o cliente] vai ter de fazer um trabalhinho adicional", completou.

As escalas de desconto continuarão a mesma: 30% para quem reduzir o consumo em mais de 20%; 20% de desconto para quem reduzir entre 15% e 20%; e 10% para quem economizar entre 10% e 15%. Abaixo de 10% de economia, não há desconto. Em novembro, segundo a Sabesp, 79% dos clientes haviam reduzido o consumo, sendo que 67% tiveram vantagem financeira. Outros 12% não receberam bônus.