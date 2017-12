Sabesp investiga esgoto clandestino na zona norte A Sabesp informou que vai realizar uma inspeção na rede coletora de toda a bacia do Córrego Carajás para descobrir se foram feitas ligações clandestinas de esgoto no curso de 8,7 km do manancial. Segundo a companhia, na última vistoria, realizada em abril, havia 16 miligramas de oxigênio por litro, o que insere o curso de água na classificação "limpo".