Sabesp interrompe fornecimento de água em 16 bairros de SP

SÃO PAULO - Moradores de 16 bairros localizados nas regiões oeste, sudoeste e central da cidade de São Paulo terão o fornecimento de águas cortado no sábado, 17, entre as 9h e 13h30, para que técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realizem manutenção na Estação Elevatória de Água do Jardim América. O número de pessoas afetadas e a previsão de restabelecimento total do sistema não foram divulgados pela Sabesp.

Os bairros que sofrerão o corte são: Paraíso, Morro dos Ingleses, Cerqueira César, Liberdade, Consolação, Vila Madalena, Sumaré, Sumarezinho, Jardim das Bandeiras, Pompeia, Pacaembu, Perdizes, Higienópolis, Jardim América, Consolação e Jardim Paulista. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.