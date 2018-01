Sabesp faz manutenção em três regiões de SP

Moradores de três grandes regiões da capital paulista atendidas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) sofrem nesta terça-feira, 13, o corte temporário no abastecimento de água. O corte se faz necessário para que técnicos da empresa possam realizar serviços de manutenção nos três reservatórios.

Serão afetados cerca de 110 mil pessoas na região de Itaquera, zona leste, e 90 mil na região do Jabaquara, zona sul. O corte também ocorre na região da Chácara Flora, zona sul, mas o número de moradores que terão o abastecimento interrompido não foi informado pela Sabesp.

Na zona leste, a interrupção ocorre das 9 às 17 horas; no Jabaquara, das 7h30 às 18 horas; e na Chácara Flora, entre 8 e 17 horas. A previsão da Sabesp é de que até as 2 horas de quarta-feira, 14, a distribuição de água já esteja normalizada em todos as residências.

Os bairros afetados na região de Itaquera são: são: Vila Valdemar, Vila Verde, Itaquera, Jardim Brasil, Jardim Brasília, Jardim Campos, Jardim Cardoso, Jardim Célia, Jardim Centenário, Jardim Cibele, Jardim Cristina, Jardim Das Carmelitas, Jardim Campos, Jardim dos Pinheiros, Jardim Elian, Jardim Eliane, Jardim Etelvina, Jardim Fanganielo, Lageado, Parque do Carmo, Vila Bozzini, Vila Brasil, Vila Carmosina, Vila Cosmopolita, Vila Cruzeiro, Vila Ferreira, Vila Gil, Vila Iolanda, Vila Jussara, Vila Lourdes, Vila Marilena, Vila Matilde, Vila Minerva, Vila Nanci, Vila Progresso, Vila S. José, Vila Solange, Vila Santa Cruz, Jardim Pérola, Jardim Redil, COHAB Itaquera, Vila Santa Isabel, Souza Ramos, Jardim Ivete, Cid. A. E. Carvalho, Jardim Helena, Jardim Áurea, Jardim Aurora e Jardim Arisi.

Já na região da Chácara Flora, serão afetados os seguintes bairros: Alto da Boa Vista, Chácara Flora, Chácara Monte Alegre, Chácara Paineiras, Chácara Pouso Alegre, Conjunto Parque Residencial Julia, Jardim Alvorada, Jardim Bela Vista, Jardim Bélgica, Jardim Cordeiro, Jardim Cordeiro, Jardim do Carmo, Jardim dos Estados, Jardim Flórida, Jardim Harmonia, Jardim Hípico, Jardim Juá, Jardim Judith, Jardim Los Angeles, Jardim Luanda, Jardim Marajoara, Jardim Martini, Jardim Petrópolis, Jardim Promissão (parte), Jardim Prudência, Jardim Santo Amaro, Jardim Silvana, Jardim Taquaral, Jardim Umuarama, Jurubatuba (parte), Parque Industrial Taquaral, Parque Residencial Júlia, Santo Amaro, Sítio Tapera, Vila Anhanguera, Vila Cabral, Vila Celeste, Vila Cruzeiro (parte), Vila Elvira, Vila Inglesa (parte), Vila Isa, Vila Kostka, Vila Nova Caledônia, Vila Roli e Vila Sofia.

Os bairros afetados na região do Jabaquara são: Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição e Jabaquara.