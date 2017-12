Sabesp está em ‘penúria hídrica’, diz secretário

Atualizada às 23h33

MOGI DAS CRUZES - A chance de o governo Geraldo Alckmin (PSDB) decretar o rodízio oficial de água na Grande São Paulo só é “praticamente zero” se o volume morto do Sistema Cantareira for recuperado neste mês. A sinalização foi dada nesta segunda ao Estado pelo secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, em encontro com prefeitos da região do Alto Tietê. Diante da cobrança por investimentos, ele afirmou que o cenário atual é de “penúria hídrica e financeira”.

“Se nós chegarmos ao nível zero do volume útil no início de abril, as chances de mudarmos o sistema que temos hoje de consumo é praticamente zero”, afirmou Braga, referindo-se à adoção de um rodízio oficial em vez da estratégia de reduzir a pressão e fechar a rede durante parte do dia. A declaração é feita logo após o manancial que abastece 6,5 milhões de pessoas registrar o fevereiro mais chuvoso dos últimos 20 anos.

Para chegar ao “nível zero”, quando a captação de água pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) voltaria a ser feita por gravidade, sem a necessidade de bombeamento, o Cantareira precisa subir 17,5 pontos porcentuais - 2,5 vezes mais do que em fevereiro, quando o índice cresceu 6,6 pontos.

Segundo a Sabesp, o Cantareira recebeu 322,4 milímetros de chuva no mês passado, o melhor resultado para fevereiro desde 1995, com 388 mm. A pluviometria ficou 62% acima da média histórica e ajudou a triplicar a vazão afluente (total de água que chega às represas) em relação a janeiro passado e fevereiro de 2014. Braga participou nesta segunda-feira, 02, em Mogi das Cruzes de uma reunião sobre a crise hídrica. Em sua fala, ele afirmou que o cenário ainda é preocupante e as previsões feitas pelos institutos climatológicos contratados pelo governo são de meses secos. “Não há boas perspectivas climatológicas até maio”, afirmou. “Estamos com um controle um pouquinho melhor da situação, mas ainda não chegamos ao térreo do reservatório. O próximo trimestre será seco. Temos de estar preocupados.”