Sabesp diz que redução de pressão atinge 2% das pessoas e nega racionamento

SÃO PAULO - A presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Dilma Pena, disse nesta quarta-feira, 8, que a redução da pressão noturna da água na rede de distribuição “atinge 2% da população” da Grande São Paulo, cerca de 400 mil habitantes. Em audiência na Câmara Municipal, ela voltou a negar a prática de racionamento nas cidades operadas pela empresa - são 373 no Estado, incluindo a capital.

“Não há racionamento de água no Estado de São Paulo. Todas as redes estão pressurizadas em tempo integral”, afirmou Dilma em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o contrato da companhia com a Prefeitura e os casos de falta d’água na capital.

“Existe, sim, uma diminuição da pressão noturna que atinge, em média 1% ou 2% da população. Quando a maioria das pessoas está em repouso, não tem por que as redes ficarem pressurizadas como ficam durante o dia, às 2 horas da tarde, ao meio-dia”, afirmou Dilma.