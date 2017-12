Sabesp diz que não cumpre norma de pressão de água

Atualizado às 13h20

SÃO PAULO - Em depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Câmara Municipal de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 25, o diretor metropolitano da companhia, Paulo Massato, admitiu que a Sabesp mantém a pressão de água nas tubulações abaixo do recomendado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de 10 metros de coluna de água, o necessário para manter as caixas cheias.