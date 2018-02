Sabesp captará 4,7 mil litros de paraíso ecológico

A represa integra conjunto de oito reservatórios feitos para fornecer energia a uma indústria da região de Sorocaba. A abundância e a qualidade da água convenceram o governo da viabilidade de buscar água no Vale do Ribeira. Para chegar à Grande São Paulo, a água tem de vencer desnível de 360 metros e distância de quase 100 quilômetros.

O projeto é desenvolvido pelo Sistema Produtor São Lourenço. As adutoras se estenderão por 83 quilômetros, subindo a Serra do Mar para chegar e abastecer Vargem Grande Paulista. A água será distribuída ainda para Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi e Santana do Parnaíba, podendo atender a zona oeste da capital.

São previstas novas captações na Bacia do Rio Juquiá, que tem volume estocado equivalente a dois Cantareiras. A diferença é que as represas do Cantareira perderam quase toda a mata ciliar. Já as águas do Vale do Ribeira continuam protegidas pela floresta. / JOSÉ MARIA TOMAZELA