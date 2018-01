Sabesp cancela manutenção de reservatório na zona leste

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) cancelou a manutenção de um reservatório, marcada para esta terça-feira, 15, na região do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo.

O serviço acarretaria o corte no fornecimento de água para inúmeros bairros, entre eles o Jardim Romano, que segue com várias inundadas deste a chuva do último dia 8. A Sabesp não informou a causa do cancelamento.

O corte afetaria cerca de 455 mil pessoas e seria necessário para que técnicos da empresa fizessem a substituição de um medidor de vazão, de grande porte, na estrutura de controle do reservatório do Itaim Paulista. Uma nova data para o serviço ainda não foi definida.