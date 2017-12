Sabesp amplia bônus para seis municípios da região de Campinas

Maria do Carmo Pagani, Especial para o Estado

CAMPINAS - A Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) ampliou para seis municípios da região de Campinas o bônus - já implantado na região metropolitana da capital - para consumidores que reduzirem o consumo de água. A medida passa a valer nesta quinta-feira, 1º.

Moradores dos municípios de Paulínia, Morungaba, Monte Mor, Hortolândia, Itatiba e Pinhalzinho que conseguirem diminuir em 20% ou mais o consumo de água contarão com desconto de 30% na conta. A redução no consumo será avaliada com base na média mensal dos últimos 12 meses. Para quem aumentar o consumo, entretanto, ainda não está prevista multa.

O índice de consumidores que reduziram o gasto com água durante a crise de estiagem do Sistema Cantareira subiu para 81% em abril, segundo balanço divulgado nessa quarta-feira, 30, pela Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos. No levantamento anterior, em março, o índice foi de 76%. Os dados são referentes apenas aos consumidores abastecidos pelo Cantareira, que fornece água para São Paulo e alguns municípios da região metropolitana.