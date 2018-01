Sabesp adia para esta sexta interrupção de água em Guarulhos

A interrupção no abastecimento de água para cerca de 13 bairros de Guarulhos, na Grande São Paulo, programada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para quinta, foi transferida para esta sexta-feira, 17. A manutenção programada nos transformadores da Estação Elevatória de Água de Itaquaquecetuba, também na Grande São Paulo, será feita das 13h30 às 18 horas.

Os serviços foram adiados para conciliar com uma intervenção emergencial na válvula de entrada de água do reservatório de Vila Industrial, em Itaquaquecetuba, segundo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Cerca de 130 mil moradores ficarão sem o abastecimento de água.

O fornecimento de água será interrompido nos seguintes bairros: Vila Carmela, Jardim Santa Paula, Jardim Triunfo, Nova Bonsucesso, Jardim Fátima, Jardim Álamo, Parque Residencial Bambi, Ponte Alta, Jardim Nova Ponte Alta, Inocoop, Jardim Presidente Dutra, Vila Sadokin e Cidade Aracília. Após a conclusão das intervenções, a recuperação do abastecimento em Guarulhos ocorrerá de forma gradual, de acordo com os sistemas estabelecidos para cada bairro.

A Sabesp vai interromper também o abastecimento de água no município de São Caetano do Sul, no ABC, e em alguns bairros da zona sul da capital paulista no sábado. A interrupção ocorrerá da 0h30 às 22 horas. O abastecimento será restabelecido gradualmente, com normalização total prevista para as 7 horas de domingo.

Serão afetadas pela interrupção no abastecimento cerca de 285 mil moradores, sendo 145 mil em São Caetano e 140 mil em São Paulo. A Sabesp recomenda o uso racional da água armazenada nas caixas residenciais. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.

Na zona sul da capital, os bairros afetados serão: São João Clímaco, vilas Cristália, Arapuã, Heliópolis, Carioca, Independência, Moinho Velho, Vera, Bandeirantes, Cidade do Pinhal, Marte, Anchieta, Sacomã, Parque Fongaro, jardins Santa Cruz, Patente Novo, Maria Estela, além das favelas Heliópolis e São João Clímaco.