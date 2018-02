Sabesp: abastecimento na zona leste está 80% normal

SÃO PAULO - O abastecimento de água em bairros da zona leste da capital paulista e na Grande São Paulo já estava 80% normalizado por volta das 15 horas desta quarta-feira, 10, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A recuperação total do fornecimento de água ocorrerá até a meia-noite, segundo a empresa.

A região, com cerca de três milhões de moradores, teve o abastecimento de água interrompido ontem por conta de serviços da Sabesp para interligar as novas obras do sistema Alto Tietê, com o intuito de ampliar a capacidade de produção de água na Estação de Tratamento de Água (ETA) Taiaçupeba.

Com a ampliação, haverá mais dois mil litros de água por segundo para a zona leste de São Paulo e mais seis municípios da Grande São Paulo, entre eles Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Suzano e São Paulo. O aumento de disponibilidade de água estará à disposição da população nos próximos dias, garantindo o fornecimento de toda a região metropolitana de São Paulo até o ano 2017.