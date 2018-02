Saber se há fuga de energia elétrica?

Desconfie se a cobrança da conta de luz vier num valor muito alto.

2. Como faço para verificar se esse é o problema?

Desligue todos os eletrodomésticos das tomadas e apague as luzes. Aguarde aproximadamente 15 minutos e verifique se o medidor continua girando. Se ele continuar a girar, pode estar havendo fuga de energia.

3. O que pode causar a fuga de energia?

Emendas de fios mal feitas; fios desencapados, mal dimensionados ou com isolamento desgastado com o tempo; e ainda um equipamento elétrico em mau estado.

4. O que fazer para descobrir a origem da fuga?

Desligue a chave ou o disjuntor geral e aguarde de novo por uns 15 minutos. Após esse período, se o disco parar de girar, é porque há fuga proveniente da instalação elétrica.

5. O que devo fazer para solucionar o problema?

Primeiro, consulte um eletricista habilitado e faça as adaptações sugeridas. Mas, se o medidor continuar a girar, o problema pode ser nesse aparelho e você deve entrar em contato com a empresa fornecedora de energia elétrica, para que tome as medidas necessárias.

Fonte: Boletim "Consumidor Consciente", ano I, nº 2, da Fundação Procon-SP