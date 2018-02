Sabe a última da Black Friday?

Luciana Gimenez perdeu 27 quilos em 6 meses. Isso dá mais ou menos uma barriga do Ronaldo Fenômeno por trimestre.

Código Morsi

O estrondoso sucesso das negociações que protagonizou para o cessar-fogo entre Israel e o Hamas subiu à cabeça de Mohamed Mursi. O presidente do Egito voltou pra casa se achando no direito de colocar seus poderes acima da Justiça. Resultado: em menos de 48 horas, passou de herói da paz a cretino de marca maior no noticiário internacional! E pensar que há três dias a gente não sabia quase nada sobre ele.

Outro tanque cheio

A Ambev, fabricante de cervejas, já tem valor de mercado maior que a Petrobras! Isso quer dizer o seguinte: o pessoal está levando a sério a campanha 'se beber, não dirija'!

Sem saída

O deputado Odair Cunha (PT-MG), relator da CPI do Cachoeira, pode fugir do País a qualquer momento. Se ficar, vai continuar apanhando de todo mundo no Congresso!

Então era isso!

Está explicada a peruca de Luiz Fux: o ministro é guitarrista! A cabeleira lhe cai muito bem quando ele toca o instrumento, viu-se na festa para Joaquim Barbosa!

Black power

Tal qual a Black Friday, o Back2Black que está rolando no Rio também não tem nada a ver com a posse de Joaquim Barbosa no STF! E não se fala mais nisso, ok?

Pra começar não é verdade! Psicose, o célebre filme de Hitchcock, jamais se chamou O Filho Que Era Mãe nos cinemas de Portugal. Cansados de tentar explicar aos amigos brasileiros que essa história não passa de uma piada (Psicose manteve na terrinha o título original Psycho), os patrícios passaram a retrucar a blague com fino sarcasmo lusitano:

"No Brasil, The Sound of Music virou A Noviça Rebelde decerto porque 'sound' quer dizer noviça e 'music' é rebelde em inglês!"

Pior ainda quando a gente resolve não traduzir: tem coisa mais ridícula que chamar a "Black Friday" de "Black Friday"?

A novíssima classe média brasileira, que a tudo aprende muito rápido, logo entendeu que "black" quer dizer dia e que "friday" é o mesmo que desconto, mas custava chamar a tal super sexta-feira de preços baixos de Dia do Desconto?

Só não vou aqui perguntar que fim levou o projeto de lei do Aldo Rebelo proibindo o uso de expressões estrangeiras no País para não voltarem à baila os boatos de que, se aprovado no Congresso, o Brasil passaria a chamar o futebol (do inglês football) de 'ludopédio'.

Vai que algum português esteja me lendo e...

Ah, bom!

Quem já viu a expressão de satisfação de Dilma Rousseff em dia de bife a cavalo no cardápio do Palácio da Alvorada garante: aquela sua cara de quem comeu e não gostou na posse de Joaquim Barbosa não quer dizer absolutamente nada.