SÃO PAULO - O tempo deve continuar nublado e com garoa na cidade de São Paulo no fim de semana. Nesta sexta-feira, 17, a máxima não passa dos 19ºC, segundo a Climatempo. No sábado, a mínima será de 13ºC e a máxima, de 22ºC, e pode garoar de manhã e à noite.

No domingo, que terá nevoeiro ao amanhecer, esquenta mais: a mínima será de 14ºC e a máxima, de 26ºC, de acordo com a Climatempo.