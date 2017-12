Sábado chuvoso tem manhã de acidentes

Um caminhão tombou no acesso da Via Dutra para a Marginal do Tietê na manhã de ontem, matando o motorista. O acidente bloqueou o viaduto e causou uma fila de 2 km de carros. O motorista, preso nas ferragens, já estava morto quando foi retirado. Foi o mais grave acidente da manhã de sábado na capital paulista. Mas não o único. Na Avenida dos Bandeirantes, um caminhoneiro perdeu o controle de seu veículo, derrubou um poste e parte de um muro. Ninguém ficou ferido. O trânsito da região também foi prejudicado.