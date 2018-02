Russomanno recupera carro levado de sua casa

Ladrões invadiram, no domingo à tarde, a casa do ex-deputado federal Celso Russomanno, no Morumbi, zona sul da capital, e furtaram objetos de valor e uma Blazer. Segundo a polícia, não havia ninguém na residência na hora do crime. A Blazer foi recuperada por volta das 21h30 no Jabaquara, também na zona sul. Quando parentes de Russomanno chegaram à casa, encontraram tudo revirado. O ex-deputado foi ao 34.º Distrito Policial, na Vila Sônia, onde o crime foi registrado. Até ontem, ninguém havia sido preso.