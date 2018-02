Russa é presa no Rio após insultar policial Natália Kuznetsova, uma russa de 46 anos, foi presa anteontem por chamar um policial de "macaco", na zona sul do Rio. Ela vai responder pelo crime de injúria qualificada e terá de pagar fiança de dois salários mínimos, segundo a Polícia Civil. A mulher estaria embriagada quando se envolveu em uma confusão em um supermercado. Natália mora no Brasil há 15 anos.