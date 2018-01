Ruas viram rios durante temporal em Campinas

SOROCABA - Uma chuva forte causou alagamento de casas e transformou em rios algumas ruas na região central e zona norte de Campinas, neste domingo, 29. As avenidas Brasil e Heitor Penteado tiveram trechos cobertos pelas águas. Em ruas do Parque Taquaral e Jardim Proença, a correnteza chegou a mover veículos e arrastar motos. Casas foram alagadas nos bairros Cambuí e Vila Brandina. Na Avenida Norte-Sul, o canteiro central desapareceu sob as águas. Uma prova de ciclismo teve de ser interrompida. De acordo com a Defesa Civil, em poucos minutos choveu 16 milímetros e o vento atingiu 56,1 km/hora.

PONTES - Em Santo Anastácio, no oeste paulista, um temporal causou estragos em nove pontes na zona rural, no sábado, 28. Duas pontes foram destruídas completamente, deixando isolados os bairros Bananal e Feiticeira, segundo a Defesa Civil. Na zona urbana, o muro do Hospital Municipal Anita Costa desabou e a queda de árvores interditou vias públicas. Ninguém ficou ferido. A prefeitura deve completar nesta segunda-feira, 30, o levantamento dos estragos.