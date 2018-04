Ruas ficaram alagadas por 40 dias Área de várzea do Rio Tietê ocupada no final dos anos 1970, o Jardim Pantanal ficou com as ruas submersas pela primeira vez no dia 8 de dezembro, durante a pior chuva de 2009 registrada na cidade. Nos 40 dias seguintes ao alagamento, a água que invadiu as ruas do bairro não baixou, e cerca de 5 mil pessoas tiveram de deixar suas casas.