Ruas ficam alagadas no centro de São Paulo após rompimento de tubulação

São Paulo, 31 - Algumas ruas da região central de São Paulo ficaram alagadas no começo da manhã desta terça-feira, 31, após o rompimento de uma tubulação de rede de distribuição de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O problema aconteceu durante a madrugada na Rua São Caetano, perto da Avenida do Estado, onde três faixas de rolamento foram bloqueadas no sentido Santana.

De acordo com a Sabesp, o registro já foi fechado e os serviços de reparo logo depois do escoamento da água. Segundo a empresa, as bocas de lobo do local estão obstruídas. A Sabesp pede que os moradores da região do Pari e Bom Retiro economizem água.

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio pela Avenida Mercúrio, Avenida Prestes Maia, Avenida Tiradentes, até a Avenida do Estado, seguindo pela Rua Pedro Vicente para acessar a Avenida Cruzeiro do Sul.

A CET recomenda aos motoristas que evitem trafegar na região.