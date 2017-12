Ruas do Pacaembu tem falta de energia

SÃO PAULO - Falta eletricidade, desde às 16h desta quinta-feira, 7, em algumas ruas do bairro Pacaembu. Ainda não se sabe a causa da interrupção de energia. A AES Eletropaulo informou que enviou uma equipe para descobrir a causa da interrupção de energia.

Veja também:

Acompanhe em tempo real o trânsito de SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Falta luz entre a Avenida Pacaembu, a Praça Charles Miller e a Rua Goitacazes e proximidades. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o Corredor Pacaembu/Major Natanael/Abraão Ribeiro registra 1,5 km de congestionamento, no sentido Marginal do Tietê, da Avenida General Olímpio da Silveira até Rua Baronesa de Porto Carrero.