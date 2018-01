Centro Velho tem dia sem carros

SÃO PAULO - O fechamento das vias para carros no centro velho de São Paulo ocorreu ontem com trânsito dentro da média nos horários de pico. Foi a segunda vez no ano que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) adotou a medida, que estreou na Semana da Mobilidade, no mês passado.

“Já vou de metrô para o trabalho, e a maioria das pessoas que trabalha comigo também. Então, não mudou a rotina. A diferença foi na hora do almoço. A rua estava muito diferente, muito mais silenciosa. Eu gostei”, avaliou o servidor público Oscar Nascimento Costa, de 41 anos, que trabalha na Rua Boa Vista desde 2006.

O fechamento vai se repetir toda última sexta-feira do mês, das 6 h às 18h segundo a Prefeitura. O secretário de Mobilidade e Transportes, Sérgio Avelleda avaliou a ação de ontem como “positiva”. “A operação se comportou bem, os pontos de bloqueio funcionaram.”

Segundo Avelleda, a medida não está relacionada a uma proposta para reduzir os acidentes de trânsito. “A região já não é a mais preocupante”, disse. A ideia, explica, é estimular o debate e a procura por outras formas de se deslocar pela cidade sem o uso dos carros. “A região é ideal, uma vez que há sete estações de metrô próximas, além de terminais de ônibus.”

Sinalização

O acesso ao centro histórico foi permitido apenas aos ônibus, táxis e ciclistas. A região foi sinalizada com faixas. O acesso aos automóveis foi proibido na Rua Boa Vista, da Ladeira Porto Geral, do Largo São Bento, da Rua Líbero Badaró, do Viaduto do Chá e em um trecho da Rua Florêncio de Abreu (entre a Ladeira da Constituição e a Rua Boa Vista).

A próxima ação, prevista para o dia 24 de novembro, deverá ter os mesmos pontos de bloqueio instalados na sexta-feira. Foram em quatro locais: Praça da Sé com Rua Venceslau Brás, Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto, Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá e Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição. Nos dias de bloqueio, o acesso entre a Praça Ramos de Azevedo e a Praça da Sé, nos dois extremos da área livre de automóveis, se dará pela Avenida São Luís no sentido Sé e pela Avenida Ipiranga no sentido Praça Ramos.

Bloqueios:

• Praça da Sé com Rua Venceslau Brás;

• Praça da Sé com Rua Floriano Peixoto;

• Rua Coronel Xavier de Toledo com Viaduto do Chá;

• Rua Florêncio de Abreu com Ladeira da Constituição.

Devido aos bloqueios, carros e motocicletas não poderão transitar.

Desvios:

Sentido da Praça da Sé / Praça Ramos de Azevedo: Rua Senador Feijó, Rua Cristóvão Colombo, Rua Riachuelo, Túnel Papa João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Avenida Senador Queirós, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Rua Coronel Xavier de Toledo e Praça Ramos de Azevedo.

Sentido da Praça Ramos de Azevedo / Praça da Sé: Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, Viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr. João Mendes, Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Venceslau Brás e Praça da Sé.

Linhas de ônibus que atendem a região do Centro Histórico

Rua Boa Vista - 10 Linhas

2002/10 - Term. Pq. D. Pedro II - Term. Bandeira

408A/10 - Machado de Assis-Cardoso de Almeida

4112/10 - Sta. Margarida Maria-Pça. Da República

4113/10 - Gentil de Moura-Pça. Da República

508l/10 - Term. Princ. Isabel-Aclimação

7411/10 - Cid. Universitária-Pça. Da Sé

8615/10 - Pq. Da Lapa-Term. Pq. D. Pedro II

908T/10 - Term. Pq. D. Pedro II-Butantã

930P/10 - Term. Pq. D. Pedro II-Term. Pinheiros

CT01/1 - Circular-Turismo

Rua Líbero Badaró - 13 linhas

2002/10 - Term. Pq. D. Pedro II -Term. Bandeira

408A/10 - Machado de Assis-Cardoso de Almeida

4112/10 - Sta. Margarida Maria-Pça. Da República

4113/10 - Gentil de Moura-Pça. Da República

508l/10 - Term. Princ. Isabel-Aclimação

702c/10 - Jd. Bonfiglioli- Metrô Belém

702u/10 - Cid. Universitária -Term. Pq. D. Pedro II

7411/10 - Cid. Universitária-Pça. Da Sé

8615/10 - Pq. Da Lapa-Term. Pq. D. Pedro II

908t/10 - Term. Pq. D. Pedro Ii-Butantã

909t/10 - Term. Pinheiros-Term. Pq. D. Pedro II

930p/10 - Term. Pq. D. Pedro II-Term. Pinheiros

CT01/1 - Circular-Turismo

Viaduto do Chá - 13 Linhas

2002/10 - Term. Pq. D. Pedro II-Term. Bandeira

408a/10 - Machado de Assis-Cardoso de Almeida

4112/10 - Sta. Margarida Maria-Pça. Da República

4113/10 - Gentil de Moura-Pça. Da República

508l/10 - Term. Princ. Isabel-Aclimação

702c/10 - Jd. Bonfiglioli-Metrô Belém

702u/10 - Cid. Universitária-Term. Pq. D. Pedro II

7411/10 - Cid. Universitária-Pça. Da Sé

8615/10 - Pq. Da Lapa-Term. Pq. D. Pedro II

908t/10 - Term. Pq. D. Pedro II-Butantã

909t/10 - Term. Pinheiros-Term. Pq. D. Pedro II

930p/10 - Term. Pq. D. Pedro II-Term. Pinheiros

CT01/1 - Circular-Turismo