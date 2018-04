Ruas de SP serão bloqueadas para Maratona Internacional

A prova contará com corridas de 42, 25 e 10 quilômetros de percurso. Existe ainda a opção de percorrer a caminhada de 3 quilômetros. O evento terá três largadas, às 8h18 (Largada de Cadeirantes), às 8h25 (Feminina) e às 9h05 (Masculina). O término das provas está previsto para às 15h05.

As largadas de todas as provas ocorrerão na Avenida Jornalista Roberto Marinho com Rua Guaraiúva. A chegada será na Avenida Pedro Álvares Cabral, perto do Obelisco do Ibirapuera.

Veja a lista completa com as ruas e horários em que ocorrerão os bloqueios no site http://www.cetsp.com.br/

Para informações de trânsito, ligue 1188.