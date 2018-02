Ruas da zona sul de SP ficam sem luz na tarde desta terça

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego registrava falta de luz em diversas vias da zona sul na tarde desta terça-feira, 9. Entre elas a Avenida Bernardino de Campos e as ruas Vergueiro, Cubatão, Tomás Carvalhal, Apeninos, Maestro Cardim e Estela.

Segundo a Eletropaulo, um fio partido originou a falha. As causas do problema ainda serão analisadas. As equipes da empresa já estavam trabalhando para normalizar a situação por volta das 16h e a previsão era de que na Rua Vergueiro a energia fosse restabelecida parcialmente por volta das 16h30, e totalmente por volta das 18h.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), não há lentidão na região, mas há vários semáforos apagados por causa da falta de luz.