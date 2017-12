Ruas da Vila Madalena têm apagão durante jogo da semifinal

Atualizada às 20h34

SÃO PAULO - Três ruas que receberam torcedores para assistir ao jogo entre Argentina e Holanda, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, sofreram com falta de energia no início da noite desta quarta-feira, 9, por cerca de uma hora. Parte da Mourato Coelho, Cardeal Arcoverde e Aspicuelta receberam a equipe da AES Eletropaulo para a realização de uma manobra no circuito.

"Foi um caos", disse o gerente de um bar na rua Aspicuelta que preferiu não se identificar. "Alguns clientes saíram do bar. Faltar luz num lugar desses...não preciso nem falar muito", disse. A solução para os mais de 60 minutos de apagão no local, segundo o gerente, foi o uso de velas e lanternas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a assessoria da empresa, a situação foi normalizada por volta das 19h. O motivo do apagão teria sido o lançamento de um objeto nos fios, em um ponto onde está o circuito que alimenta as ruas. Mais tarde alguns funcionários da Eletropaulo confirmaram que a queda de um galho em um ponto estratégico da distribuição de energia foi a causa da falha.

Em visita ao bairro, a reportagem verificou que a maior parte dos postes da Rua Aspicuelta ainda estava apagada por volta das 20h.