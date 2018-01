Ruas da Vila Itaim, na zona leste de SP, estão alagadas há duas semanas

Moradores da Vila Itaim, na zona leste da capital paulista, estão há duas semanas com ruas do bairro alagadas após os temporais que atingiram a cidade em janeiro. Nesta segunda-feira, 30, a mais afetada é a Rua Manoel Martins de Melo.

A região sofre com enchentes há anos e aguarda a construção de um pôlder pelo menos desde 2013, após celebração de convênio entre Prefeitura de São Paulo e governo do Estado. As obras estão previstas para iniciar este mês e devem ser concluídas em 16 meses. Os moradores ainda terão de enfrentar chuvas neste e no próximo verão até receber o pôlder.

Se a previsão do governo estadual se concretizar, a estrutura estará erguida cinco anos após o convênio assinado entre o prefeito Fernando Haddad (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Segundo o líder comunitário Euclides Mendes, até a semana passada a Prefeitura mantinha uma bomba sugando água em somente uma rua. "A Prefeitura pôs as bombas somente em uma rua. Então, os moradores de outras ruas começaram a reclamar. O certo era bombear em todas as ruas", disse. "No sábado, os funcionários da Prefeitura começaram a revezar. Ao longo do dia, usou a bomba em outras ruas. Foi quando a água começou a baixar."

Em nota, a Prefeitura informou que agente da Defesa Civil e da Prefeitura Regional de São Miguel Paulista monitoram a região, estão posicionados no local e "sempre que necessário" executam o atendimento "imediato" dos moradores.

"O local também recebe constantemente a limpeza manual e mecanizada dos bueiros. Uma bomba faz a retirada de 700 litros de água por minuto e funciona 24 horas por dia nos locais em que há alagamentos", disse a administração municipal. "No momento, a regional continua o trabalho de amortecer o impacto dessas enchentes."