Ruas da região da Luz são bloqueadas para a festa de Santo Expedito

SÃO PAULO - O Comando de Trânsito da Polícia Militar (PM) interditou algumas ruas na Luz, na região central da capital paulista, nesta quarta-feira, 19, para as comemorações do Dia de Santo Expedito, conhecido como santo das causas urgentes.

As interdições ocorrem entre as Ruas Alfredo Maia e Doutor Jorge Miranda; João Teodoro e Guilherme Maw; e Avenida Cantareira e a Rua Jorge Miranda.

As vias serão liberadas somente às 20 horas, após a realização da procissão de Santo Expedito.

Os motoristas que estiverem na Avenida Tiradentes, com destino à Rua da Cantareira, devem trafegar por vias alternativas.

Muitos fiéis são esperados ao longo do dia na Capela Militar de Santo Expedito para missas e a procissão.

A Polícia Militar acompanha a movimentação dos fiéis e o trânsito na região.

