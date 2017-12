Rua Treze de Maio terá calçadas reformadas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Cerca de 4,7 mil m² de calçadas da Rua Treze de Maio, na região central da cidade, conhecida por fazer parte dos roteiros gastronômicos e culturais devido às suas cantinas, teatros e festas populares, serão reformadas entre a Rua Manoel Dutra e Praça Dom Orione.

A obra, realizada pela Subprefeitura Sé, terá investimento de R$ 550 mil e prevê a troca do piso, além de privilegiar a acessibilidade e conforto dos pedestres da região. A obra será iniciada ainda esta semana, em trecho próximo à rua Conselheiro Carrão.

O passeio, segundo a subprefeitura, ganhará o padrão de concreto moldado com faixas transversais de ladrilho hidráulico na cor chocolate. Também serão instaladas rampas de acessibilidade em todas as esquinas, além do piso podotátil.

Durante a 84ª Festa de Nossa Senhora da Achiropita, que acontece na região de 31 de julho a 29 de agosto, os trabalhos serão interrompidos da Rua Conselheiro Carrão até a Rua Manoel Dutra. A obra tem previsão de seis meses para ser concluída, segundo a subprefeitura.