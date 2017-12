Rua Teodoro Sampaio ganha bolsão para espera de motos e bikes

Depois do Viaduto do Chá, na região central, e da Avenida Rebouças, na zona oeste, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) testa um novo bolsão para motos. Agora, é a vez da Rua Teodoro Sampaio, na zona oeste, a receber a novidade. A sinalização horizontal de sete metros que delimita um trecho destinado só para motos fica na esquina com a Rua Henrique Schaumann.

Segundo a Prefeitura, há uma novidade: pela primeira vez, além do pictograma de uma moto, há o desenho de uma bicicleta. A intenção é reforçar o conceito de "bike box" e levar os condutores a respeitar aquele local, onde podem aguardar as magrelas, além das motos.

Os bolsões ficam nos cruzamentos, antes do limite da faixa de pedestres, e sua função é fazer com que veículos de duas rodas aguardem com mais segurança a abertura do farol.

Esse mecanismo ainda está em fase de testes, segundo a Prefeitura. O primeiro foi implantado no fim de abril na esquina do Viaduto do Chá com a Rua Xavier de Toledo. No início de maio, foi a vez do cruzamento entre a Avenida Rebouças com a Rua Estados Unidos ganhar o conceito.