Rua será fechada definitivamente no Largo da Batata

Segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora de Aparecida, será o último dia de tráfego pela Rua Martim Carrasco, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Às 9h, a via será bloqueada em caráter definitivo atendendo às adequações de reconfiguração geométrica e do pavimento na região do Largo da Batata.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem passar pela região e mantenham a atenção na sinalização das imediações. Como alternativa, os veículos com origem na Rua Baltazar Carrasco ou Avenida Faria Lima que desejam acessar a Rua Fernão Dias deverão seguir pelas ruas Sumidouro, Padre Carvalho à esquerda e Pais Leme à esquerda até o Largo de Pinheiros.