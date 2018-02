Rua repleta de buracos

As condições da Rua dos Pelourinhos, no bairro Vale Verde, em Vinhedo, são deploráveis. Por causa das crateras, moradores ficam impossibilitados de acessar suas casas e, durante as chuvas, a situação se agrava ainda mais, com a formação de enxurradas e o acúmulo de lama. É comum carros quebrarem no local, de tão profundos que são os buracos. Já os pedestres correm o risco de cair e quebrar o pé nas crateras. O bairro é dividido entre Valinhos e Vinhedo e o trecho de Valinhos está 100% pavimentado. Em Vinhedo, as obras de pavimentação foram abandonadas pela prefeitura, que alega demora no repasse de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A desculpa é inadmissível, pois Vinhedo poderia muito bem realizar as obras com recursos próprios. Para se tornar uma referência de município, a prefeitura deveria começar a tomar conta de seus bairros igualitariamente, mesmo que sejam áreas afastadas do centro ou em divisas de municípios.ANA ALMEIDA / VINHEDO

A Prefeitura de Vinhedo informa que o local citado não está dentro das obras que estão sendo realizadas na cidade por meio do PAC 2. Houve uma tentativa em asfaltar algumas ruas do Vale Verde, entre elas a Rua dos Pelourinhos, por meio de um Plano Comunitário de Melhorias, mas o projeto não foi aprovado pelos moradores. Portanto, estuda uma nova forma de atender a esta solicitação.

A leitora informa: A prefeitura esteve no local e retirou 10 caminhões de terra. Foi uma boa ação e minimizou os danos causados pela chuva. Mas a situação da rua ainda preocupa.

VILA VERA

Falha na coleta seletiva

Pela primeira vez, desde que foi implementada, a coleta seletiva de lixo não passou pela rua onde moro (Rua Tenente Paulo Alves), no bairro Vila Vera. A coleta passava religiosamente todo sábado. Resultado: a rua ficou completamente tomada pelos sacos de lixo reciclável depositados pelos cidadãos que pretendem colaborar com esta iniciativa louvável.

EDISON LOUREIRO / SÃO PAULO

A Secretaria de Serviços, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), informa que vai notificar a empresa responsável pela coleta na região, por causa da falha no recolhimento, já comprovada por meio da fiscalização. A notificação é o procedimento que dá origem à multa por descumprimento contratual. Também foi determinado que a concessionária restabeleça a coleta com a maior celeridade possível.

O leitor informa: A coleta foi restabelecida em 12/1. Espero que a Prefeitura continue com a coleta para que os cidadãos possam colaborar para o reaproveitamento do lixo reciclável.

GVT - BANDA LARGA

Internet não funciona

Há sete meses contratei os serviços de banda larga (15 mega), telefonia e TV por assinatura da GVT. Só que a internet vivia caindo e o Wi-Fi nem sequer chegava ao meu quarto. Pedi a visita de um técnico várias vezes, mas nunca veio ninguém. No dia 25/12 não havia sinal. Viajei, voltei e o problema continuava! Liguei para reclamar e fui maltratada pela atendente. Quando um técnico finalmente veio, descobri que nunca tive os 15 mega adquiridos no plano, mas 10 mega. Por isso, todos os problemas. Paguei mais caro por um plano e recebi outro. E ainda disseram que eu não seria ressarcida. Uma vergonha!

ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA

/ CURITIBA

A GVT diz que ajustou a fatura da leitora ao plano de 10 MB. O que foi pago anteriormente valerá como crédito nas próximas faturas.

A leitora informa: Por enquanto, só foi acertado o valor atual do meu plano de 10 MB.

CLARO TV

Descartar a antena no lixo?

Cancelei a assinatura da Claro TV e, desde então, venho solicitando a retirada do equipamento e da antena. Em contato com um funcionário, ele disse que só poderia retirar o aparelho. Questionado sobre a antena, disse que eu poderia jogá-la no lixo! Como uma empresa orienta o cliente a descartar uma antena no lixo? Fiquei indignada!

ARMANDINA C. DE MORAIS

/ SÃO PAULO

A Embratel/Claro TV informa que a visita técnica será realizada em data acordada com a leitora.

A leitora reclama: Eles me ligam todos os dias para marcar a retirada da antena e dos cabos, mas nunca cumprem os agendamentos.