Rua Normandia atrai visitantes com iluminação de Natal

A Rua Normandia é um roteiro famoso durante o Natal. Localizado em Moema, o endereço, ocupado por algumas dezenas de lojas, tradicionalmente decora as fachadas de seus imóveis entre dezembro e janeiro.

Em 2014, o foco é na iluminação. A maior parte dos comerciantes enfeitou seus estabelecimentos. De acordo com vendedores da região, a decoração está parecida com a do ano passado e é chamariz para mais clientes no fim do ano. O evento atrai anualmente cerca de 300 mil visitantes.

Confira galeria de imagens: