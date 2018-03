Rua é aberta no meio de antiga mata nativa

É nessa região que uma rua, a Maria Antonia Ladalardo, foi prolongada dentro da mata nativa, como forma de facilitar o acesso dos novos condomínios à Marginal do Pinheiros. Ali estão alguns dos mais caros imóveis lançados na capital nos últimos três anos, com apartamentos de 529 m², 12 vagas de garagem e preço estimado em R$ 6 milhões.

Um dos atrativos da região é o Parque Burle Marx, área verde com as mesmas espécies que sumiram de terrenos vizinhos para dar lugar a prédios, como palmeiras, andá-açu e pau-brasil.

Queixas. Prédios gigantes atrás do prolongamento da Maria Antonia Ladalardo também foram erguidos sobre antiga área com árvores nativas, como lembram moradores da Rua Clinton, na parte mais baixa e antiga do Panamby. "Essa parte mais alta do Panamby, perto do rio, era tudo mata ciliar do Rio Pinheiros. Tinha muita árvore, a gente queria que virasse parque. Mas pode ver que não param de fazer prédios", diz a professora de piano Júlia Antonini Figueira, de 56 anos, que vive há 20 na região.

A professora aponta para as torres do futuro condomínio Vista Verde Panamby, que terá torres com vista para a mata que restou. "A vista para eles vai ser verde agora, como era para nós. Logo também vão estar com vista para outros prédios", prevê.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os novos prédios do Panamby fazem divisa com ocupações e favelas da região do Campo Limpo, onde barracos "escalam" os últimos morros verdes. O desmatamento causado pelas invasões que cercam a Vila Andrade não foram contabilizados no levantamento feito na pesquisa de Luciana Ferreira, pois os cortes de árvore, nesse caso, são feitos sem autorização. / D.Z. e R.B.