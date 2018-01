Rua dos Pinheiros é polo gourmet de São Paulo

Localizada entre as avenidas Rebouças, Brasil, Brigadeiro Faria Lima e Rua Teodoro Sampaio, a Rua dos Pinheiros é considerada um dos polos gourmet de São Paulo. Apesar de contar com algumas construções residenciais, a via é dominada por restaurantes e docerias refinadas. De brigadeiros e bombas de chocolate a pratos franceses, o paulistano pode apostar que nos 1,6 quilômetros de rua é possível juntar a fome com a vontade de comer.

Para todos os gostos. Reduto da boa comida, a Rua dos Pinheiros consegue manter uma variedade de opções capaz de agradar faixas etárias e diferentes paladares. Comidas orgânicas e vegetarianas no Goshala, hambúrgueres de carne mal-passada e frita na manteiga no Meats, vinho branco com filé entrecôte acompanhados de bom som no Le Jazz e o melhor da culinária italiana na cantina Gigio e até boas porções servidas com o melhor drink ao gosto do cliente no No Name Boteco.

Confira os destaques da Rua dos Pinheiros:

Doces

La Bombe

No número 223 da Rua dos Pinheiros, no La Bombe você encontra das mais recheadas e aeradas bombas doces (e salgadas!). O cliente pode escolher se sentar dentro da doceria, para apreciar não só as delícias oferecidas como também a decoração dominada pelo gato que integra o logo da casa. Ou na parte externa onde há área para fumantes, com bancos de praça e mesas em frente ao estabelecimento, na calçada.

Os recheios das bombas variam desde tradicionais doce de leite e brigadeiro até blueberry, cereja ao champagne, pistache, capuccino. O cardápio de salgadas dá seis opções: presunto e queijo, prosciutto e gruyére, brie com geléia, tomate seco, palmito e queijos au gratin.

Vai lá: Segunda das 11h às 18h / Terça à Domingo das 11h às 20h

Site: http://www.labombe.com.br/ Contato: 11 4563-7664

*Tem serviço de delivery

Le Chef Gatô

Na esquina entre a Rua dos Pinheiros e Rua Joaquim Antunes, a brigaderia Le Chef Gato segue o lema de doces feitos "por gente feliz". Este é o clima que recebe os clientes que, logo na entrada, encontram um cantinho dedicado aos pets: potes com água e suportes para amarrar as coleiras.

Com brigadeiros artesanais, a casa tem objetivo de proporcionar experiências gustativas diferentes, marcantes e únicas.

A oferta vai desde brigadeiros tradicionais, de frutas vermelhas, caramelo, pistache, limão siciliano, verrrine e bolos.

Vai lá: Terça a sábado das 10h30 às 19h30, domingo das 12h30 às 18h30

Site: http://www.lechefgato.com.br/ Contato: 11 2924 9991 | 2924 9985

Papabubble

Balas. A loja consegue cumprir a meta de recuperar a magia das autênticas balas artesanais. A franquia adocica o paladar de moradores de Tóquio, Amsterdã, Nova York, Seul, Lisboa, Taipé, Moscou, Hong Kong e São Paulo, na Rua dos Pinheiros. A loja mantém surpresas típicas de cada país em que se fixa. Na unidade localizada no número 282 da rua gourmet, dá pra abusar de sabores como jabuticaba, caipirinha e açaí.

Vai lá: Segunda à sexta, das 10h às 19h / Sábado, das 11h às 17h. Fechada aos domingos.

Site: http://www.papabubble.com.br/ Contato: (11) 2768-2282

Restaurantes

Le Jazz Brasserie

Bistrô é sinônimo de boa comida e requinte com preço justo. Seguindo o requinte francês, a casa é conhecida por oferecer água de graça aos clientes. Os pratos não decepcionam quando o assunto é execussão e entrega ao ponto. Depois de esperar um pouco por uma mesa, a comida será a menor das suas preocupações no número 254 da Rua dos Pinheiros.

Vai lá: De Segunda à quinta, das 12h às 24h / Sextas e sábados das 12h à 1h / Domingos das 12h30 às 24h.

Site: http://www.lejazz.com.br/

Contato: 11 2359-8141

Goshala

Com o lema de cozinha natural contemporânea instalada no número 267 da Rua dos Pinheiros, os pratos lactovegetarianos do Goshala têm como protagonistas grãos, cereais, legumes, verduras, frutas frescas e secas, ervas, lácteos e especiarias, entre outros. O clima de casa do interior é assinado pela artista e decoradora Isabelle Tuchband.

Vai lá: Segunda a sexta das 12h00 às 15h00 / Sábados e domingos das 12h30 às 16h00

Site: http://goshala.com.br/

Contato: (11) 3063-0367

Almodóvar

Não dá pra esperar pouco do restaurante que carrega em sua fachada o sobrenome de um dos mais premiados diretores do cinema mundial. Almodóvar fica no número 274 da Rua dos Pinheiros e traz para os paulistanos todo o DNA da gastronomia espanhola. Pratos bem elaborados e decoração atraente, a casa oferece também lounge com almofadas coloridas, sofás amplos e cortinas privadas.

Vai lá: Terças a Sábados: 12h às 23:59h / Domingos : 12h às 17h / Happy hour das 17:30h às 19h

Site: http://www.restaurantealmodovar.com/

Contato: (011) 3062-4455

Cantina Gigio

Com ambiente agradável e garçons que sempre se lembrarão do seu rosto e pedido favorito, a Cantina Gigio é o ponto alto da Rua dos Pinheiros. Aproveite para provar a imensa variedade de massas da casa em almoços de negócios ou familiares. Os pratos são generosos e satisfatórios.

Vai lá: Rua dos Pinheiros, 355

Site: http://www.cantinagigio.com.br/

Contato: 3064-2368

*Oferece serviço de delivery