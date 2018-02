Rua do Brás ganha Zona Azul e bolsão para motos A partir de segunda-feira, começam a valer novas regras de estacionamento na Rua João Boemer, no Brás. O lado ímpar entre a Rua Santa Clara e Avenida Carlos de Campos vai receber cem vagas de estacionamento Zona Azul. Também haverá espaço para carga e descarga, vagas para idosos e deficientes e um bolsão para motos. No lado par, entre a Celso Garcia e a Carlos de Campos, será proibido estacionar.