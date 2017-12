Rua das cantinas, 13 de Maio terá nova calçada

O piso esburacado, com degraus e sem condições de acessibilidade, será padronizado em concreto moldado, piso tátil para orientação de pessoas com deficiência visual e rampas de acesso para cadeirantes.

A reforma no trecho de 500 metros de ambos lados da via custará R$ 550 mil e deve terminar no fim de outubro. "É uma obra que vai causar pequenos transtornos, que no fim vão valer a pena", afirma a atendente da Pizzaria Mano 13, Sabrina Lima, de 21 anos.

A obra é uma reivindicação antiga. "Faz tempo que pedimos para entrar no programa de reforma de passeio", lembra o presidente da Sociedade de Defesa das Tradições e Progresso da Bela Vista, Walter Taverna. Ele diz que agora lutará pela melhoria das calçadas na Rua Rui Barbosa. "É a entrada do bairro."

Segundo a Prefeitura, durante a festa de Nossa Senhora da Achiropita, entre 31 de julho e 29 de agosto, a reforma será suspensa entra as Ruas Conselheiro Carrão e Manoel Dutra