RS tem vendaval e morte; no Rio, 41°C No Rio Grande do Sul, uma tempestade com ventos de até 100 km/h e queda de granizo danificou o telhado de milhares de casas e de prédios e pavilhões de diversos municípios. Em Espumoso, um homem morreu ao cair do telhado de um galpão e os bombeiros procuravam por dois desaparecidos. Já o Rio registrou ontem o dia mais quente do ano. Segundo o Inmet, a temperatura chegou a 41,2°C em Santa Cruz, na zona oeste. A sensação térmica foi ainda maior - 47°C. As praias ficaram lotadas e foi registrado pelo menos um incêndio em vegetação, na Rocinha. / ELDER OGLIARI e FÁBIO GRELLET