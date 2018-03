RS: chuva inunda ruas e causa até suspensão de aulas As fortes chuvas que caem sobre o Rio Grande do Sul começaram a provocar mais transtornos ontem, quando houve inundações de ruas em diversas cidades, alguns alagamentos de casas, falta de energia elétrica e suspensão de aulas em escolas que ficaram sob risco. A situação tende a piorar hoje, quando um ciclone extratropical pode provocar rajadas fortes de vento, sobretudo no litoral sul do Estado. /ELDER OGLIARI