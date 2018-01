RS aprova passe livre intermunicipal A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, no início da noite dessa terça-feira, 17, e por unanimidade, o passe livre estudantil em transportes intermunicipais. O projeto foi para a sanção do governador e a expectativa é de que entre em vigor já no próximo mês. A proposta prevê que sejam dadas duas passagens por dia para estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio.