Roupas engomadas com cocaína são apreendidas A Polícia Federal em Sorocaba prendeu ontem um libanês que levava uma mala com 31 peças de roupas engomadas com cocaína. O estrangeiro, residente em Foz do Iguaçu (PR), foi detido pela Polícia Rodoviária Federal no km 74 da Rodovia Castelo Branco, em Itu. Ele estava num ônibus que fazia a linha de Assunção, no Paraguai, para São Paulo. O cheiro forte que exalava da bagagem chamou a atenção dos policiais. Ele pagou fiança de R$ 4 mil e foi libertado.