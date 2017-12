Roupas achadas no sítio de Bruno seriam de Eliza

Durante perícia feita no início da semana no imóvel, em Esmeraldas, foram recolhidas também fraldas e uma passagem aérea. Bruno é o principal suspeito no inquérito que apura o desaparecimento e possível assassinato da jovem de 25 anos, com quem teria um filho de 4 meses.

O goleiro nega envolvimento no caso. Denúncia dizia que ela teria sido espancada até a morte e suas roupas queimadas no sítio. A polícia trabalha com a hipótese de crime premeditado. Bruno deve ser chamado a depor em breve.