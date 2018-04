Roupa tamanho GG descolada ainda é ficção Modelo ou não, quem está acima do peso, no Brasil, costuma reclamar da falta de requinte nas lojas de roupas. Flúvia Lacerda, nos Estados Unidos há 13 anos, diz que o cliente plus size daqui é obrigado a pensar primeiro no tamanho, depois no modelo. "As marcas são tão poucas que seus donos estão nadando em dinheiro, e a roupa não é nada de mais."